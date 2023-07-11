На улице Калинина в Пензе появились новые знаки особых предписаний

11.07.2023 | 17:32

В Пензе изменились дорожные знаки на перекрестке улиц Калинина и Металлистов. Произошло это не сегодня, но многие водители не заметили новшества и ездят так, как привыкли.

Раньше, двигаясь по Калинина от центра в сторону Кривозерья, на этом перекрестке водители из левого ряда могли и поворачивать налево, и ехать прямо. Теперь такое запрещено - можно лишь поворачивать.

Пензенцы, заметившие нововведение, одобрили его. «Наконец-то», «Неужели догадались», «Давно пора было так сделать», - написали люди в соцсетях.

При этом водители отметили, что многие остаются верными привычке. «Каждый день там езжу, и каждый день приходится притормаживать и пропускать тех, кто не видит знаки», «Всем плевать на знаки, продолжают ехать прямо. Создают помеху тем, кто едет с правой полосы. Сигналишь им - орут», - поделились автолюбители опытом.

Люди считают, что знак «Направления движения по полосам» во избежание ДТП необходимо продублировать разметкой.

Как пояснили в Управлении ЖКХ г. Пензы, такие планы есть. «Дорожная разметка будет нанесена до 1 сентября 2023 года», - пообещали в ведомстве.