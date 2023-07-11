Корь в Средней Елюзани: число зараженных продолжает расти

11.07.2023 | 14:52

В Средней Елюзани количество случаев с подозрением на корь выросло до 39. 19 из них уже подтверждены в референс-лаборатории, остальные находятся на стадии верификации диагноза. Об этом во вторник, 11 июля, сообщила пресс-служба регионального минздрава.

В стационаре лежат 15 пациентов, на амбулаторном лечении числятся 10 человек, 14 зараженных выздоровели.

Накануне медики заявляли о 31 случае кори, уточняя, что 26 из заболевших - дети. Тогда рассказывалось о 13 пациентах больницы, 7 гражданах, получающих лечение на дому, и 11 выписанных.

«К симптомам кори относятся: кашель, насморк, конъюнктивит, упадок сил, лихорадка, снижение аппетита, белые пятна на слизистой щек, поэтапное высыпание пятнисто-папулезной сливной сыпи с 4-5-го дня болезни (1-й день - лицо, шея; 2-й день - туловище; 3-й день - ноги, руки) и пигментация», - напомнила заместитель главврача центра спецвидов медпомощи Джамиля Курмаева.

Одновременно с появлением сыпи резко повышается температура, достигая 40-41 градуса. Сыпь остается на теле до шести дней, потом постепенно исчезает.