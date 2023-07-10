«Термодом» отметил свой день рождения с жителями «Новеллы»

10.07.2023 | 17:44

Строительный холдинг «Термодом», которому в 2023 году исполняется 25 лет, масштабно отмечает свой день рождения - вместе с жителями ЖК, построенных за этот период.

9 июля праздник пришел в жилой комплекс «Новелла» на улице Шмидта в Пензе, собрав несколько десятков новоселов в их уютном закрытом дворе. Там всех ждала музыка, песни, танцы, конкурсы на сплочение, вкусные угощения с символикой ЖК, цветные краски и пенная дискотека.

«Очень приятно сложился день. Моя дочь недавно приобрела здесь квартиру. Сегодня мы собрались отметить новоселье, а здесь красивый и интересный праздник. Отлично провели время», - рассказал о своих впечатлениях Михаил Довженко.

Поделились новоселы и отзывами о качестве квартир в ЖК «Новелла», различные планировки которых пока еще есть в продаже.

«Я сам на стройке много лет провел, и здесь у меня никаких нареканий не было при приемке», - отметил Михаил Довженко.

В помощь жителям холдинг создал приложение «Термодом-сервис». Зарегистрировавшиеся в нем на празднике смогли принять участие в розыгрыше призов и подарков от «Термодома» и его партнеров.

Завершился вечер в «Новелле» праздничным салютом. А череда мероприятий в честь 25-летия «Термодома» продолжится в выходные в следующем дворе.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.