Сетевое издание|18+|Понедельник|10 июл 2023|18:43
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+12oC
+13oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

«Термодом» отметил свой день рождения с жителями «Новеллы»

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Строительный холдинг «Термодом», которому в 2023 году исполняется 25 лет, масштабно отмечает свой день рождения - вместе с жителями ЖК, построенных за этот период.

9 июля праздник пришел в жилой комплекс «Новелла» на улице Шмидта в Пензе, собрав несколько десятков новоселов в их уютном закрытом дворе. Там всех ждала музыка, песни, танцы, конкурсы на сплочение, вкусные угощения с символикой ЖК, цветные краски и пенная дискотека.

«Очень приятно сложился день. Моя дочь недавно приобрела здесь квартиру. Сегодня мы собрались отметить новоселье, а здесь красивый и интересный праздник. Отлично провели время», - рассказал о своих впечатлениях Михаил Довженко.

Поделились новоселы и отзывами о качестве квартир в ЖК «Новелла», различные планировки которых пока еще есть в продаже.

«Я сам на стройке много лет провел, и здесь у меня никаких нареканий не было при приемке», - отметил Михаил Довженко.

В помощь жителям холдинг создал приложение «Термодом-сервис». Зарегистрировавшиеся в нем на празднике смогли принять участие в розыгрыше призов и подарков от «Термодома» и его партнеров.

Завершился вечер в «Новелле» праздничным салютом. А череда мероприятий в честь 25-летия «Термодома» продолжится в выходные в следующем дворе.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте