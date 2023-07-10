С 12 июля маршрутки № 33 в Пензе будут ездить иначе

10.07.2023 | 16:18

Со среды, 12 июля, в Пензе изменится маршрут № 33, соединяющий Арбековскую Заставу и Западную Поляну через центр города и район Окружной.

Теперь маршрутки, следуя по улице Окружной со стороны Кижеватова, будут поворачивать на улицу Попова, а не Мира.

С Попова они поедут по Ленинградской, затем по Мира, снова по Окружной и далее по маршруту.

Таким образом, путь следования закольцовывается. Конечной на улице Попова, там, где когда-то располагался ТЦ «Велес», больше не будет.

«Цель изменений - улучшение работы маршрута, ведь теперь машины не будут стоять на конечной, не будет сбиваться график», - пояснили сетевому изданию «ПензаИнформ» в министерстве цифрового развития, транспорта и связи.