Полусферы у Комсомольского парка так и не вернули на места

10.07.2023 | 20:30

Бетонные полусферы у входа в Комсомольский парк, сдвинутые водителями, так и не вернулись на свои места. Очередная жалоба от горожанина появилась на странице губернатора во «ВКонтакте».

«Управление ЖКХ Пензы с января 2023 года каждый день обещало до 1 мая установить бетонные полусферы от автотранспорта, мешающего движению пешеходов от выхода из парка «Комсомольский» до поликлиники на улице Циолковского. Работа так и не сделана, и теперь после 1 мая одни отписки», - рассказал пользователь Сергей Ч.

Вернуть полусферы в исходное положение должны были сотрудники МБУ «Пензавтодор». Кроме того, им поручили предусмотреть крепления, чтобы водители больше не смогли переместить конструкции. Но сделано ничего не было.

Коммунальщики отреагировали на жалобу пензенца и сообщили, что в адрес МБУ неоднократно направлялись официальные письма.

«По информации, полученной из МБУ «Пензавтодор», выполнение данных работ в настоящее время не представляется возможным по причине большой загруженности работников учреждения», - говорится в ответе.

Но не только пешеходы недовольны ситуацией у Комсомольского парка. Ранее один из водителей отметил, что ради роллердрома туда ежедневно приезжают сотни машин, а поставить транспорт можно только перед входом.

«Хотелось бы, чтобы рассмотрели возможность закатать кусок земли асфальтом для авто. Там есть место сбоку, и летом, когда на улице сухо, то именно там, сбоку, все ставят машины. Тогда все были бы довольны», - предложил горожанин.