Пешеходы и водители недовольны ситуацией у Комсомольского парка

28.11.2022 | 16:33

Жителей Заводского района беспокоит проблема входа в Комсомольский парк. Люди решили, что помочь решить ее им может губернатор Олег Мельниченко, поэтому пожаловались на его странице в соцсети «ВКонтакте».

Люди попросили ускорить замену маленьких полусфер на большие и тяжелые, так как автомобилисты сдвинули их и закрывают вход машинами. «Снова нет возможности свободно выйти и зайти в парк с двойной детской коляской и инвалидной коляской», - сообщил пензенец.

Ему ответил представитель городской администрации. Он пояснил, что работы будут выполнены, но в соответствии с очередностью поступивших заявок, поэтому ориентировочно только к 10 декабря.

В комментариях высказалась и другая сторона - водители. Один из них отметил, что ради роллердрома к парку ежедневно приезжают сотни машин, но поставить транспорт негде, кроме как перед входом.

«Хотелось бы, чтобы рассмотрели возможность закатать кусок земли асфальтом для авто. Там есть место сбоку, и летом, когда на улице сухо, то именно там, сбоку, все ставят машины. Тогда все были бы довольны», - предложил горожанин.