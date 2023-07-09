Температура в Пензе упадет почти на 20 градусов

09.07.2023 | 09:05

Тропическая жара наконец отступила. В Пензе станет не по-летнему свежо. Менее чем за три дня температура воздуха с 35 градусов опустится до 16.

Суббота, 8 июля, выдалась в городе особенно жаркой. Пензенцы старались не покидать домов либо тянулись к водоемам.

В воскресенье, 9 июля, будет прохладнее, тем не менее по-июльски тепло: +26 градусов днем, +21 - ночью.

А вот весь понедельник, 10 июля, будет идти дождь. Температура днем не поднимется выше 22 градусов, ночью - выше 17.

Во вторник, 11 июля, станет прохладно. По прогнозам синоптиков, на улице днем будет всего 16 градусов, а ночью и вовсе 13. Так что пляжи в Пензе опустеют, а кондиционеры перестанут работать круглосуточно.

В последующие дни резкого повышения температуры не ожидается.