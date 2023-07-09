Сетевое издание|18+|Воскресенье|9 июл 2023|10:42
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+26oC
+27oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+23oC
+24oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Температура в Пензе упадет почти на 20 градусов

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Тропическая жара наконец отступила. В Пензе станет не по-летнему свежо. Менее чем за три дня температура воздуха с 35 градусов опустится до 16.

Суббота, 8 июля, выдалась в городе особенно жаркой. Пензенцы старались не покидать домов либо тянулись к водоемам.

В воскресенье, 9 июля, будет прохладнее, тем не менее по-июльски тепло: +26 градусов днем, +21 - ночью.

А вот весь понедельник, 10 июля, будет идти дождь. Температура днем не поднимется выше 22 градусов, ночью - выше 17.

Во вторник, 11 июля, станет прохладно. По прогнозам синоптиков, на улице днем будет всего 16 градусов, а ночью и вовсе 13. Так что пляжи в Пензе опустеют, а кондиционеры перестанут работать круглосуточно.

В последующие дни резкого повышения температуры не ожидается.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте