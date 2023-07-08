Владимир Мутовкин поздравил пензенские семьи с праздником

08.07.2023 | 10:20

В воскресенье, 8 июля, председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил горожан с Днем семьи, любви и верности.

«Крепкая дружная семья - основа любого общества, это источник сил, надежное пристанище от невзгод и неурядиц, место, где тебя ждут и понимают. Именно в семьях сохраняются и передаются из поколения в поколение духовно-нравственные устои, культурные и национальные традиции. В семье формируется личность ребенка, и именно в семье он учится добру и справедливости, взаимоотношению с окружающим миром», - сказал Владимир Мутовкин.

Он выразил благодарность многодетным семьям Пензы, семьям, которые воспитывают приемных детей, а также супружеским парам, прожившим друг с другом много лет, за их родительский труд, терпение, заботу и сохранение семейный ценностей.

«Сердечно желаю каждой пензенской семье любви, взаимопонимания, мира, добра и счастья! Пусть в ваших домах царят уют и покой, и пусть никогда не угасает огонь ваших чувств друг к другу», - сказал в заключение Владимир Мутовкин.