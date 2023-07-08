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Общество

В Пензенской области ожидается жара до 35 градусов

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В субботу, 8 июля, в Пензенской области прогнозируется дневная температура до +34…+35 градусов. Об этом предупредили в региональном ГУ МЧС России.

Синоптики пензенского гидрометеоцентра сообщили, что ожидается переменная облачность, без осадков. Будет дуть слабый северо-восточный ветер.

Жителям области порекомендовали сократить время пребывания под прямыми солнечными лучами, выделить для прогулок утренние или вечерние часы. Одежду лучше выбирать светлых тонов, из легких тканей (хлопка, льна, шелка), обязательно использовать головной убор.

Жаркие часы следует переждать в прохладном помещении с кондиционером. Если его нет, то специалисты советуют закрыть окна так, чтобы солнце не попадало в квартиру, включить вентилятор и увлажнитель воздуха.

В воскресенье, вероятно, жара немного отступит. Дневная температура составит +30 градусов. Синоптики ожидают, что на предстоящей неделе в регион придут дожди.

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