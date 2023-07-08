Продукты питания стали роскошью для каждого пятого опрошенного

08.07.2023 | 14:55

Россияне рассказали, что они считают дорогостоящими товарами. Для каждого пятого опрошенного в эту категорию попали продукты питания.

Исследование провели эксперты ВЦИОМ. По результатам эксперты составили народный рейтинг товаров и объектов, которые не всякому по карману.

На первом месте - автомобили и автозапчасти. Такую точку зрения выразили 56% опрошенных. Исследователи согласились с гражданами: согласно официальной статистике, годовой прирост стоимости новой иномарки составил 39,11%.

42% респондентов заявили, что слишком дорого обойдутся земельный участок, дача или дом, 27% не могут себе позволить новую бытовую технику, электронику. Для 21% роскошью стали такие продукты питания, как мясо, фрукты, овощи, морепродукты.

«В группе 60+ лет и россиян с низким потребительским статусом в тройку самых популярных ответов вошли продовольственные товары (26% и 37% соответственно)», - отметили эксперты.

Реже россияне причисляли к дорогостоящим товарам предметы гардероба (8%), мебель и стройматериалы (по 6%).

Что касается таких атрибутов богатой жизни, как самолет, яхта, вертолет, то о них вспомнили лишь 4% опрошенных.

«В единичных случаях упоминались такие категории товаров, как компьютеры и гаджеты (по 3%), лекарства и медицинские услуги (3% и 2% соответственно), бензин и бытовая химия (3% и 2% соответственно). Несмотря на ощутимый рост цен на путешествия, они также оказались в аутсайдерах (2%)», - рассказали эксперты.