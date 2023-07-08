Корь в Городищенском районе: изоляция больных не помогла

08.07.2023 | 13:16

В субботу, 8 июля, глава администрации Среднеелюзанского сельсовета Рушан Гурдин призвал жителей вакцинироваться. По его словам, изоляция детей, которые заболели корью первыми, ожидаемого результата не принесла.

В Средней Елюзани продолжают фиксировать случаи заболевания. Единственный способ избежать кори, чреватой осложнениями, - сделать прививку.

«Из-за безответственности взрослых в нашу жизнь возвращаются болезни, о которых мы не вспоминали в течение десятилетий. Задумываются ли эти люди, доверившие здоровье ребенка «экспертам» из социальных сетей, каким тяжелыми могут быть последствия: проблемы со слухом, зрением, вплоть до летального исхода», - подчеркнул Гурдин в обращении, которое опубликовали в Telegram-канале Городищенского района.

Он добавил, что выявление случаев кори может продолжаться до бесконечности. Если не защититься, то жителей Средней Елюзани ждет долгий карантин, отмена массовых мероприятий, праздников, а бизнес понесет убытки.

На 7 июля в селе зарегистрировали 21 пациента с корью. 8 человек лечили амбулаторно, столько же находилось под наблюдением врачей в стационаре. 5 заразившихся выздоровели, их выписали.

Большинство заболевших - дети. Никто из пациентов ранее не был привит.