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Общество

Корь в Средней Елюзани: новые случаи и выписанные пациенты

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Эпидемическая ситуация в селе Средняя Елюзань Городищенского района остается сложной. На пятницу, 7 июля, зарегистрирован 21 случай заболевания корью.

8 человек сейчас лечатся амбулаторно, столько же находится под наблюдением врачей в стационаре. 5 пациентов выписали.

«В селе привито 765 человек, в том числе 104 ребенка. До сих пор еще есть необходимость вакцинации. Министерство обеспечило село вакциной против кори как для детского, так и для взрослого населения», - сообщила начальник отдела охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека Оксана Гаврилова. Ее цитирует пресс-служба регионального минздрава.

Известно, что в селе Средняя Елюзань, где зафиксировали вспышку кори, 30 июня ввели режим ЧС. Выезд из населенного пункта перекрыт, проводятся противоэпидемические мероприятия. Жителям рекомендовали носить маски в общественных местах.

Большинство заболевших корью - дети. Никто из заразившихся ранее не был привит.

Обострения эпидемической ситуации специалисты ожидают в 20-х числах июля, когда пройдет инкубационный период. Он составляет 21 день.

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