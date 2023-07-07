В Пензе засомневались в фактических знаниях выпускников-медиков

07.07.2023 | 08:46

В Пензе 14 выпускникам медицинского института предстоит повторно пройти промежуточную аттестацию. Прокуратура провела проверку и обнаружила, что оценки им могли выставить за деньги, а не за знания.

Сотрудники надзорного органа установили, что в 2022 году старшего преподавателя кафедры «Стоматология» признали виновной в получении взятки. За деньги, которые дали учащиеся, она внесла в ведомость ложные сведения о прохождении промежуточной аттестации.

«Например, в апреле 2018 года она внесла в зачетную книжку и ведомость по курсовому проекту положительную оценку студентке, фактически не проходившей промежуточную аттестацию в виде защиты курсовой работы по определенной теме», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Женщину приговорили к штрафу в 500 000 рублей и на полгода лишили права заниматься преподавательской деятельностью.

Однако, хотя преподавателя уличили во взятках, студентов допустили до итоговой аттестации. Кроме того, они защитили выпускные квалификационные работы и получили дипломы о высшем образовании.

«Поскольку промежуточную аттестацию некоторые студенты в действительности не прошли, на сдаче итоговых работ и зачетов не присутствовали, их фактические знания преподавателем не проверялись, оснований для выставления им положительных оценок не имелось», - уточнила Светлана Артамонова.

Районный прокурор направил в суд 14 исков, требуя признать недействительными записи в экзаменационных ведомостях, касающиеся промежуточной аттестации. Служители Фемиды удовлетворили их.