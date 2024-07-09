Студенты ПГУ проходят практику на очистных сооружениях канализации

09.07.2024 | 11:12

8 июля студенты 2-го курса бакалавриата по направлению «аналитическая химия» Пензенского государственного университета в рамках производственной практики посетили очистные сооружения канализации г. Пензы и лаборатории.

В ходе экскурсии по территории объекта они познакомились с принципом работы очистных сооружений в целом, а также получили представление о современном лабораторном оборудовании и методах аналитического контроля объектов окружающей среды.

«Производственная практика позволяет студентам закрепить полученные теоретические знания и использовать их в процессе дальнейшего обучения», - отметил директор по качеству «РКС-Пенза» Александр Флягин.

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