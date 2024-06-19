Пензенские студенты после учебы идут работать в «Термодом»

19.06.2024 | 14:42

«Термодом» - место, где после окончания учебы желает работать пензенская молодежь. Этот факт подтверждает количество студотрядов, которые задействованы в разных процессах строительного холдинга.

Они помогают облагораживать территории, участвуют в дорожных работах, а также трудятся на строительных площадках.

Все начинается со знакомства с отделом кадров и распределения. Затем у молодых практикантов появляются наставники-профессионалы, а еще приходит понимание, что будущих специалистов ждет дружный коллектив, амбициозные задачи и карьерная лестница на пути к мечте.

Специалисты «Термодома» собрали отзывы об учебной практике. С ними будет полезно ознакомиться не только студентам профильных вузов, учитывая, как много специальностей и профессий существует внутри холдинга.

Узнать о вакансиях и предложениях можно по телефону 25-31-31.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.