Сетевое издание|18+|Воскресенье|6 апр 2025|17:08
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+14oC
+15oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

Вода в одном из родников Пензы оказалась опасной для здоровья

Печать
Telegram

Специалисты пензенского центра гигиены и эпидемиологии взяли пробы воды из наиболее посещаемых родников областного центра и оценили их санитарно-химические и микробиологические показатели.

Эпидемиологи проверили родники на улицах Горной, 20, Аминьевка, 22, Ставропольской, 2, Курской, 50, Правды, 165, Вишневой, 6, Чебышева, 70, в 1-м проезде Станиславского, 12, а также взяли пробы из источников на Тропе здоровья, автодроме «Вираж», лыжном стадионе в Арбекове, в Ахунах (Кордон Студеный), Ленинском мехлесхозе, на Засеке (Совхоз-техникум), из «Самовара» и Святого родника у Солдатского озера.

«Качество воды по санитарно-химическим показателям во всех родниках отвечало норме; по микробиологическим показателям получены неудовлетворительные результаты в роднике на ул. Горной, 20 (превышение содержания энтерококков, эшерихий коли), в остальных родниках вода соответствовала норме», - сообщили специалисты.

Наличие всех перечисленных бактерий говорит о том, что родник на Горной загрязнен сточными водами. Это может привести к заражению инфекционными заболеваниями. Чтобы обезопасить воду, ее перед употреблением нужно прокипятить.

В центре гигиены и эпидемиологии предупредили: поскольку родники питаются из поверхностных источников и расположены в районах малоэтажной частной застройки, где нет санитарно-защитных зон, качество воды нестабильно.

Кроме того, оно ухудшается весной, летом и осенью. Зимой же, наоборот, улучшается из-за низкой температуры.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте