Вода в одном из родников Пензы оказалась опасной для здоровья

06.04.2025 | 13:20

Специалисты пензенского центра гигиены и эпидемиологии взяли пробы воды из наиболее посещаемых родников областного центра и оценили их санитарно-химические и микробиологические показатели.

Эпидемиологи проверили родники на улицах Горной, 20, Аминьевка, 22, Ставропольской, 2, Курской, 50, Правды, 165, Вишневой, 6, Чебышева, 70, в 1-м проезде Станиславского, 12, а также взяли пробы из источников на Тропе здоровья, автодроме «Вираж», лыжном стадионе в Арбекове, в Ахунах (Кордон Студеный), Ленинском мехлесхозе, на Засеке (Совхоз-техникум), из «Самовара» и Святого родника у Солдатского озера.

«Качество воды по санитарно-химическим показателям во всех родниках отвечало норме; по микробиологическим показателям получены неудовлетворительные результаты в роднике на ул. Горной, 20 (превышение содержания энтерококков, эшерихий коли), в остальных родниках вода соответствовала норме», - сообщили специалисты.

Наличие всех перечисленных бактерий говорит о том, что родник на Горной загрязнен сточными водами. Это может привести к заражению инфекционными заболеваниями. Чтобы обезопасить воду, ее перед употреблением нужно прокипятить.

В центре гигиены и эпидемиологии предупредили: поскольку родники питаются из поверхностных источников и расположены в районах малоэтажной частной застройки, где нет санитарно-защитных зон, качество воды нестабильно.

Кроме того, оно ухудшается весной, летом и осенью. Зимой же, наоборот, улучшается из-за низкой температуры.