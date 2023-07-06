Пензенцам посоветовали выходить на улицу в утренние часы

06.07.2023 | 08:08

В четверг, 6 июля, в Пензенской области вновь прогнозируется жара. Днем местами температура может достигнуть +32 градусов.

О желтом уровне погодной опасности предупредили в региональном ГУ МЧС России.

Согласно прогнозу пензенского гидрометеоцентра, ожидается ясная погода без осадков. Ветер слабый, переменных направлений.

«Жара может привести к тепловому и солнечному ударам», - напомнили в пресс-службе администрации Пензы.

Жителям областного центра посоветовали выходить на улицу в утренние часы, до 10:00-11:00, или же оставаться в зеленой зоне, в тени деревьев.

Также специалисты порекомендовали перенести основной прием пищи на вечерние часы, не употреблять жирные и белковые продукты и отказаться от спиртного.