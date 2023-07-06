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Общество

Муфтий ДУМ Пензенской области высказался по ситуации с корью

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Духовное управление мусульман (ДУМ) Пензенской области распространило заявление по поводу ситуации в Средней Елюзани. В селе зафиксировали вспышку кори и с 30 июня ввели режим ЧС. На 6 июля там насчитывалось 19 заболевших, 13 из них находятся в стационаре, 6 лечатся амбулаторно.

«В ряде телеграм-каналов распространяется информация о вспышке кори в селе Средняя Елюзань по причине, в числе прочего, отказа мусульманского населения от заблаговременной вакцинации. Руководство ДУМ Пензенской области выражает однозначную позицию о необходимости вакцинации в соответствии с Российским национальным календарем прививок, направленным на формирование и поддержание в российском обществе иммунитета против опасных заболеваний», - говорится в заявлении, подписанном муфтием Исламом хазратом Дашкиным.

Распространяемую информацию о том, что вспышка кори в селе случилась якобы по причине отказа от прививок мусульманами и мусульманскими религиозными деятелями, муфтий назвал возмутительной и не соответствующей действительности.

«Авторы таких недостоверных сообщений провоцируют в обществе раздор и вражду на национальной и религиозной почве», - утверждается в заявлении.

Муфтий отметил, что распространение кори в 2023 году зафиксировано в большом количестве регионов, то есть ни о каком мусульманском религиозном или татарском национальном факторе не может быть и речи.

Ислам хазрат Дашкин напомнил, что в период борьбы с коронавирусом российские мусульманские духовные управления призывали к вакцинации от COVID, а личный пример имамов послужил тому, что мусульмане широко прививались от этой болезни.

«Вместе с этим необходимо отметить, что руководство ДУМ Пензенской области с вниманием и озабоченностью относится к проблематике эпидемий в нашем и других регионах России. Имамы ДУМ ПО, взаимодействуя с широкой массой мусульманского и не только мусульманского населения, фиксируют в обществе, во-первых, недостаток доверия к качеству вакцин и прививок (методов производства, хранения, инъекций и пр.), во-вторых, отсутствие общего понимания у населения механизмов формирования индивидуального и коллективного иммунитета и в целом серьезной опасности для здоровья и жизни при заболевании такими болезнями, как гепатит, туберкулез, корь, дифтерия, коклюш и пр., которые можно профилактировать прививками.

Таким образом, очевидно не хватает качественного диалога между обществом и специалистами в вопросе вакцинаций и борьбы с эпидемиями. В силу того, что религиозные деятели не обладают достаточной квалификацией для разъяснения подобных вопросов, преодолением недоверия со стороны общества и популяризацией вакцинации на системном уровне должны заниматься государственные или общественные организации медицинского профиля, используя в том числе современные методы социального рекламирования и сетевого взаимодействия.

На уровне Пензенской области ДУМ ПО выражает свою готовность оказать содействие в реализации таких программ», - подчеркивается в заявлении.

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Источник — фото dumpo.ru
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