Сетевое издание|18+|Четверг|23 ноя 2023|12:58
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-13oC
-12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Снег |
 

Общество

Корь: в Пензе одна из улиц находится под наблюдением

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Говорить о том, что очаг по кори, выявленный в Пензенском районе, ликвидирован, пока рано. Так считает замминистра здравоохранения региона Марина Воробьева.

«Конкретно по Лебедевке и Ивановке закончено наблюдение, там уже не может быть случаев повторения кори, потому что все население привито против кори. Там не было отказов, все молодцы, сработали очень хорошо.

Мы сейчас продолжаем наблюдение по одной из улиц города Пензы, которая связана с этим очагом, поэтому очаг не закрыт. Наблюдение у нас продлится до 1 декабря, если не будет повторных случаев», - пояснила чиновница на брифинге в четверг, 23 ноября.

2 ноября корь была выявлена у 15 жителей Пензенского района: в селах Лебедевка, Ивановка и - по контакту - в школе села Воскресеновка. Заболевшими были люди разного возраста, среди них два ребенка, которым не исполнилось еще и 12 месяцев.

«Нулевым пациентом считается человек, прибывший из другого субъекта на мероприятие, проходившее в одной из семей в Пензенском районе», - уточнили в пресс-службе областного минздрава.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте