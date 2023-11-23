Корь: в Пензе одна из улиц находится под наблюдением

23.11.2023 | 12:43

Говорить о том, что очаг по кори, выявленный в Пензенском районе, ликвидирован, пока рано. Так считает замминистра здравоохранения региона Марина Воробьева.

«Конкретно по Лебедевке и Ивановке закончено наблюдение, там уже не может быть случаев повторения кори, потому что все население привито против кори. Там не было отказов, все молодцы, сработали очень хорошо.

Мы сейчас продолжаем наблюдение по одной из улиц города Пензы, которая связана с этим очагом, поэтому очаг не закрыт. Наблюдение у нас продлится до 1 декабря, если не будет повторных случаев», - пояснила чиновница на брифинге в четверг, 23 ноября.

2 ноября корь была выявлена у 15 жителей Пензенского района: в селах Лебедевка, Ивановка и - по контакту - в школе села Воскресеновка. Заболевшими были люди разного возраста, среди них два ребенка, которым не исполнилось еще и 12 месяцев.

«Нулевым пациентом считается человек, прибывший из другого субъекта на мероприятие, проходившее в одной из семей в Пензенском районе», - уточнили в пресс-службе областного минздрава.