Сетевое издание|18+|Вторник|5 дек 2023|03:25
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-11oC
-10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-11oC
-10oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В кузнецкой школе у нескольких детей выявили корь

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В школе № 3 Кузнецка зарегистрировали пять случаев заболевания детей корью. Всех непривитых ребят отстранили от очного учебного процесса.

Вопрос обсудили на совещании в администрации города в понедельник, 4 декабря.

«Корь - одно из самых быстро распространяемых заболеваний. И антипрививочникам расскажите, что у детей больше всего страдает детородная функция. Вот когда они вырастут большими и у них ничего не получится, передадут привет своим родителям, которые неправильные книжки читают, если вообще читают», - отметил глава Кузнецка Сергей Златогорский.

В конце ноября жителей одной из улиц Пензы взяли под наблюдение из-за выявленной кори. Очаги обнаружили и в селах Лебедевка, Ивановка Пензенского района. Заболевание подтвердили у 15 человек. Заразились люди разного возраста, среди них два ребенка, которым не исполнилось еще и 12 месяцев.

Случаи с подозрением на корь зарегистрировали в Бессоновском районе. Заболели 7 человек. «Все - лица цыганской национальности, среди них есть дети до года, есть дети раннего возраста, есть взрослые (в основном молодые люди)», - рассказала 23 ноября заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте