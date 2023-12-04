В кузнецкой школе у нескольких детей выявили корь

04.12.2023 | 16:23

В школе № 3 Кузнецка зарегистрировали пять случаев заболевания детей корью. Всех непривитых ребят отстранили от очного учебного процесса.

Вопрос обсудили на совещании в администрации города в понедельник, 4 декабря.

«Корь - одно из самых быстро распространяемых заболеваний. И антипрививочникам расскажите, что у детей больше всего страдает детородная функция. Вот когда они вырастут большими и у них ничего не получится, передадут привет своим родителям, которые неправильные книжки читают, если вообще читают», - отметил глава Кузнецка Сергей Златогорский.

В конце ноября жителей одной из улиц Пензы взяли под наблюдение из-за выявленной кори. Очаги обнаружили и в селах Лебедевка, Ивановка Пензенского района. Заболевание подтвердили у 15 человек. Заразились люди разного возраста, среди них два ребенка, которым не исполнилось еще и 12 месяцев.

Случаи с подозрением на корь зарегистрировали в Бессоновском районе. Заболели 7 человек. «Все - лица цыганской национальности, среди них есть дети до года, есть дети раннего возраста, есть взрослые (в основном молодые люди)», - рассказала 23 ноября заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева.