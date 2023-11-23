В Пензе прокомментировали отсутствие детской вакцины от кори

23.11.2023 | 13:10

Поставка в регион детской трехкомпонентной вакцины от кори, эпидпаротита и коклюша задерживается. Об этом рассказала замминистра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева.

«Ее нет нигде в России, кроме, наверное, новых регионов, куда она поступила в большом количестве в летнее время, учитывая, что там вообще население не прививалось», - пояснила она на брифинге в четверг, 23 ноября.

По словам чиновницы, по плану вакцину должны были привезти в область 25 ноября, но сроки сдвинулись.

«Сейчас поставка сместилась на месяц. Но для тех, кто находится в очагах (и дети, и взрослые непривитые), у нас есть моновакцина против кори, и мы пока работаем с ней», - уточнила Марина Воробьева.

Замминистра напомнила, что детей до года не положено прививать вакциной от кори, им следует вводить иммуноглобулины. Также противопоказанием для данного вида иммунизации является беременность.