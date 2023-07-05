+30: Пензенскую область ждет жаркий день

05.07.2023 | 07:43

В среду, 5 июля, в Пензенской области прогнозируется желтый уровень погодной опасности. Об этом предупредили в региональном ГУ МЧС России.

Согласно прогнозу пензенского гидрометцентра, местами в области ожидается дневная температура +30 градусов.

День будет солнечным, без осадков. Ветер слабый, переменных направлений.

Специалисты посоветовали тщательно подбирать одежду для выхода на улицу, чтобы избежать перегрева. Предпочтение следует отдавать хлопку, льну или шелку светлых оттенков и не забывать про головной убор.

Также в жару нужно избегать переедания, отказаться от соленой пищи, кофе и алкоголя. Требуется пить больше жидкости.