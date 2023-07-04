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Общество

Жители Города Спутника стали героями Первого канала

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Жители Города Спутника стали героями федерального телевидения. В программе «Доброе утро» на Первом канале рассказали о жизни семьи Скороходовых.

Алексей, Оксана и четверо их детей давно живут в Спутнике, счастливы здесь и делятся мечтами.

«Первую квартиру брали в ипотеку, вторую - с рассрочкой от застройщика и использовали материнский капитал. Сейчас нас стало больше, и мы уже ищем новые варианты. Спутник нам для этого очень подходит. А «Термодом» - лучший застройщик, причем не только в Пензенской области», - рассказала Оксана Скороходова.

В 2023 году «Термодому» исполняется 25 лет. Познакомиться с проектами надежного и проверенного застройщика можно на сайте termodom-pnz.ru, по телефону 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный), а также лично в офисах продаж.

Застройщики в структуре холдинга: ООО СЗ «Термодом», ООО СЗ «Ньютон», ООО СЗ «Парк Рояль», ООО СЗ «Термодом-Ситистрой», ООО СЗ «Термодом-инвест», ООО СЗ «Строймашкапитал», ООО СЗ «Новэлла-1», «Новэлла-2», «Новэлла-3», ООО СЗ «Термодом-групп», ООО СЗ «Термодом-стройсервис», ООО СЗ «Термодом-оптима».

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

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