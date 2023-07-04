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Общество

В Кузнецке обновят купол колокольни Вознесенского собора

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Во вторник, 4 июля, глава Кузнецка Сергей Златогорский рассказал своим подписчикам в соцсетях о начале работ по нескольким направлениям в городе.

Так, стартовало обновление купола колокольни Вознесенского кафедрального собора: ее увенчают золотые крест и маковка.

В прошлом году заменили купола самого собора.

Храм имеет завершение в виде «луковицы» с четырьмя малыми главками. Прежние купола были сделаны из дерева, за 30 лет сгнили и пребывали в аварийном состоянии. Весной 2021 года из-за сильного ветра с одной из главок упал крест. Как оказалось, внутренние конструкции тоже нуждались в обновлении.

Тогда в Кузнецке объявили сбор средств на восстановление верхней части храма. Горожане откликнулись на призыв, многие внесли посильную лепту. В феврале 2022-го в город доставили кресты, малые купола и конструкцию для центрального купола храма - все водрузили на места.

Кроме того, как сообщил Сергей Златогорский, в июле начались сборка и установка фонтана у молодежно-эстетического центра «Юность». Также полным ходом ведутся работы по строительству тротуара у детской больницы.

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Источник — фото и видео со страницы Сергея Златогорского, vk.com
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