Сетевое издание|18+|Вторник|4 июл 2023|16:18
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+26oC
+27oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

В больнице № 6 завершили исследование нового препарата

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В пензенской больнице № 6 завершилось клиническое исследование отечественного препарата «Фортелизин» для лечения тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА).

Оно проводилось в нескольких лечебных учреждениях России. Участие в исследовании приняли более 300 пациентов с массивной тромбоэмболией легочной артерии.

«Уже с первых дней применения данного препарата мы увидели регресс симптоматики и положительную динамику при всех лабораторных и инструментальных методах обследования. Надеемся, что после анализа всех испытуемых данный препарат подтвердит свою эффективность и безопасность и войдет в новые клинические рекомендации по лечению ТЭЛА. И мы можем гордиться, что наше лечебное учреждение приложило к этому свою руку», - заявил руководитель регионального сосудистого центра больницы № 6 Дмитрий Максимов.

Как пояснили в областном минздраве, тромбоэмболия легочной артерии (закупорка тромбом) занимает третье место среди причин смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Первые два - у инфаркта миокарда и инсульта.

К ТЭЛА может приводить варикозная болезнь, онкологические заболевания малого таза, новая коронавирусная инфекция.

Препарат «Фортелизин» уже более 5 лет используется врачами клинической больницы № 6 для тромболитической терапии при остром инфаркте миокарда, а с 2022 года - и при лечении пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения по ишемическому типу. Теперь рассматривают возможность его применения при массивной тромбоэмболиеий легочной артерии.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото health.pnzreg.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте