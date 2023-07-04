В больнице № 6 завершили исследование нового препарата

04.07.2023 | 15:39

В пензенской больнице № 6 завершилось клиническое исследование отечественного препарата «Фортелизин» для лечения тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА).

Оно проводилось в нескольких лечебных учреждениях России. Участие в исследовании приняли более 300 пациентов с массивной тромбоэмболией легочной артерии.

«Уже с первых дней применения данного препарата мы увидели регресс симптоматики и положительную динамику при всех лабораторных и инструментальных методах обследования. Надеемся, что после анализа всех испытуемых данный препарат подтвердит свою эффективность и безопасность и войдет в новые клинические рекомендации по лечению ТЭЛА. И мы можем гордиться, что наше лечебное учреждение приложило к этому свою руку», - заявил руководитель регионального сосудистого центра больницы № 6 Дмитрий Максимов.

Как пояснили в областном минздраве, тромбоэмболия легочной артерии (закупорка тромбом) занимает третье место среди причин смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Первые два - у инфаркта миокарда и инсульта.

К ТЭЛА может приводить варикозная болезнь, онкологические заболевания малого таза, новая коронавирусная инфекция.

Препарат «Фортелизин» уже более 5 лет используется врачами клинической больницы № 6 для тромболитической терапии при остром инфаркте миокарда, а с 2022 года - и при лечении пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения по ишемическому типу. Теперь рассматривают возможность его применения при массивной тромбоэмболиеий легочной артерии.