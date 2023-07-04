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Общество

После рейдов в Пензе из страны выдворили 120 человек

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В регионе продолжается борьба с нелегальной миграцией. В июне на территории Пензы выявили более 600 административных нарушений, связанных с законностью пребывания иностранцев.

Полицейские и сотрудники управления по вопросам миграции посетили рабочие места и дома граждан ближнего зарубежья.

По итогам проверки документов 120 человек были выдворены из России, 26 - депортированы.

«Также полицейскими было выявлено 3 факта заключения фиктивного брака иностранных граждан с гражданами России в целях получения разрешительных документов на проживание в упрощенном порядке, один из которых в настоящее время судом аннулирован», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Подобные рейды будут проводиться и в будущем, в том числе в районах области.

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Источник — фото пресс-службы УМВД России по Пензенской области
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