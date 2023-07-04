Поездки в Санкт-Петербург подорожают для пензецев

04.07.2023 | 15:40

В Санкт-Петербурге ввели туристический сбор. Власти назвали это экспериментом, который будет способствовать развитию инфраструктуры Северной столицы.

Постановление о введении сбора подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Согласно документу, его станут взимать гостиницы с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2024-го.

Сутки фактического проживания будут обходиться одному совершеннолетнему человеку в 100 рублей. Однако с 1 октября этого года по 1 апреля следующего сбор будет составлять 0 рублей, далее - полная сумма.

Кроме того, день заезда не возьмут в расчет.

«Законом установлены более 20 льготных категорий граждан, которые полностью освобождены от уплаты сбора. Среди них - лица, постоянно работающие на территории города на основании трудового договора или служебного контракта, лица, имеющие место жительства на территории города, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, лица, направлявшиеся для обеспечения выполнения задач в ходе специальной военной операции, многодетные семьи», - сообщили в администрации Санкт-Петербурга.

Полученные средства направят в бюджет города, а затем будут использовать для проектирования, строительства, благоустройства, ремонта туристической инфраструктуры.

В пензенском аэропорту 2 июня торжественно открыли рейсы в Северную столицу. Они осуществляются три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям. Билеты жители региона приобретают по специальному тарифу, так как полеты субсидируются из областного бюджета.