Между Пензой и Санкт-Петербургом увеличат количество авиарейсов

04.07.2023 | 19:04

У жителей Пензенской области появится возможность летать в Санкт-Петербург чаще. Запущен еще один авиарейс до Северной столицы и обратно.

С начала июня воздушные суда курсируют между Пензой и городом на Неве три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям. С 15 июля в расписании появится еще один день - суббота, сообщает avia.ru.

По средам вылететь из Санкт-Петербурга можно в 10:35, прибыть в Пензу в 12:40. Обратный рейс назначен на 13:45 с прилетом в 15:45.

По пятницам, субботам и воскресеньям отправление из Санкт-Петербурга в 12:05, прибытие в Пензу в 14:10. Обратный рейс в 15:05 с прилетом в 17:10.

Уточняется, что дополнительный рейс понадобился потому, что маршрут оказался очень востребованным.

Как ранее сообщалось, билеты жители региона могут приобретать по специальному тарифу, так как полеты субсидируются из областного бюджета.