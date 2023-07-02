Сетевое издание|18+|Воскресенье|2 июл 2023|15:21
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

В Пензенскую область на следующей неделе придет жаркое лето

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


На предстоящей неделе в Пензенской области ожидается дневная температура воздуха до +31 градуса. Ночью будет прохладнее: +16…+20.

В понедельник, 3 июля, согласно прогнозу синоптиков Gismeteo, возможен дождь. Порывы ветра до 11 м/с. Днем термометр покажет +25…+26, вечером температура опустится до +16…18 градусов.

Во вторник не стоит забывать про солнечные очки - небо, вероятно, будет безоблачным. Дневная температура ожидается такой же, как в понедельник.

В среду и четверг днем столбик термометра поднимется до +27…+29 градусов. Без осадков, порывы ветра - до 6 м/с.

В пятницу и субботу жителям региона следует приготовиться к дневной температура до +31 градуса. Дождя не прогнозируется. Он вероятен в воскресенье.

В последний выходной, возможно, дневная температура чуть снизится - до +28…+29 градусов.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте