В Пензенскую область на следующей неделе придет жаркое лето

02.07.2023 | 14:48

На предстоящей неделе в Пензенской области ожидается дневная температура воздуха до +31 градуса. Ночью будет прохладнее: +16…+20.

В понедельник, 3 июля, согласно прогнозу синоптиков Gismeteo, возможен дождь. Порывы ветра до 11 м/с. Днем термометр покажет +25…+26, вечером температура опустится до +16…18 градусов.

Во вторник не стоит забывать про солнечные очки - небо, вероятно, будет безоблачным. Дневная температура ожидается такой же, как в понедельник.

В среду и четверг днем столбик термометра поднимется до +27…+29 градусов. Без осадков, порывы ветра - до 6 м/с.

В пятницу и субботу жителям региона следует приготовиться к дневной температура до +31 градуса. Дождя не прогнозируется. Он вероятен в воскресенье.

В последний выходной, возможно, дневная температура чуть снизится - до +28…+29 градусов.