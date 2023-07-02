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Общество

Сроки ремонта школы № 11 в Пензе остаются неизвестными

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Разгерметизированные швы в здании школы № 11 в Пензе, возможно, не получится отремонтировать к осени. Об этом сообщили в городской администрации.

Горожане уже не в первый раз обращают внимание властей на то, что образовательному учреждению нужен ремонт.

«Разрушены швы с наружной стороны, зимой идет промерзание стен. Забор, ограждающий школу, находится в аварийном состоянии и в некоторых местах наклонен, что может привести к травмам детей и школьников. В школе большое количество деревянных окон со времен СССР и тоже требуют срочной замены на современные», - перечислил на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» подписчик Сергей.

На его сообщение поступил ответ от представителя мэрии Пензы.

«Работы по ремонту наружных швов, а также замена оконных блоков включены в план бюджета школы № 11 на 2024 год. Денежные средства на ремонт ограждения предусмотрены на 2025 год. Дополнительно сообщаем, что в 2021 году установлены ворота с автоматическим приводом и калитки с электромагнитными замками», - написал он.

Ответ администрации не совпадает с тем, что пензенцам дали ранее. В мае было обещано составить смету и привести швы в порядок к осенне-зимнему периоду. На это указал Сергей.

«Сметная документация на ремонт швов выполнена. В случае экономии денежных средств работы будут выполнены незамедлительно», - заверили мужчину.

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Источник — фото Сергея Ипполитова
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