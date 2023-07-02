Перечислены изменения, которые произойдут в жизни пензенцев в июле

02.07.2023 | 09:55

В июле в стране вступят в силу несколько новых законов. Изменения коснутся цен на сладкие газированные напитки, оформления компенсаций за услуги ЖКХ, назначения пособия по безработице.

Уже вступил в силу закон, который вводит акциз в 7 рублей на сахаросодержащие напитки, которые изготовлены с использованием питьевой и минеральной воды. Под его действие попадают продукты, в которых содержание сахара или подсластителей (глюкозы, фруктозы, сахарозы, декстрозы, мальтозы, лактозы) выше 5 г на 100 мл. В перечень подсластителей попали также мед и сироп с сахаром.

В законе прописана и доля этилового спирта в таких напитках - не более 1,2%.

При этом акциз не взимается с напитков брожения (например, кваса), соков и морсов.

Эксперты ожидают, что нововведение приведет к повышению цен на попадающие под действие закона продукты. Они предполагают, что вырастет более дешевый сегмент этих напитков, а качество, вероятно, снизится.

С 1 июля уменьшилась максимальная ежедневная процентная ставка по потребительским займам, которые выдают микрофинансовые организации (МФО). Теперь она составляет 0,8% вместо 1%.

Новый закон снизил и полную стоимость такого кредита: с 365 до 292% годовых. Кроме того, согласно документу, предельная задолженность по начисленным штрафам, пени и другим дополнительным платежам не должна превышать 130% от займа, выданного на срок до 1 года.

Также с 1 июля начали действовать единые подходы к компенсации расходов на оплату ЖКУ для федеральных льготников: ветеранов боевых действий, инвалидов и пострадавших из-за радиационных или техногенных катастроф.

Размер возмещения составляет до 50% от суммы, указанной в квитанции.

«Новым постановлением кабмин унифицировал форму заявления для начисления выплат и утвердил перечень документов, необходимых для получения льготы. Также теперь срок принятия решения о предоставлении компенсации составит не более 10 рабочих дней», - разъяснила «Парламентская газета».

Кроме того, с 1 июля постановление кабмина утвердило срок принятия решения о начислении компенсации на оплату детского сада: не более 6 рабочих дней. Если требуются дополнительные сведения, то не более 11 рабочих дней.

В июле в стране стартовал эксперимент по созданию цифровых дипломов и аттестатов. Их намерены загрузить на сайт госуслуг и разместить в личных кабинетах пользователей.

Планируется, что все пройдет в три этапа. С 1 по 31 июля отработают механизм формирования школьных аттестатов и передачу их на портал. С 1 августа по 31 октября к эксперименту подключатся уже учреждения среднего профессионального образования, а с 1 ноября и до конца года - федеральные вузы.

Цель - обеспечить полноценную работу сервисов «Поступление в вуз онлайн» и «Электронные документы об образовании». При этом документы, которые сформируют в рамках апробации, юридической силы иметь не будут.

С 4 июля в России станут иначе рассчитывать пособие по безработице. Как и прежде, специалисты возьмут за основу доход за три предшествующих увольнению календарных месяца, однако теперь, если в каком-либо месяце сотрудник был на больничном или не получал зарплату, разрешается использовать другой период, ближайший к дате увольнения, но в пределах календарного года.

Если у человека нет трех полностью отработанных месяцев в течение года, то специалистам позволили брать один или два полностью отработанных.

На 2023 год утверждены минимальный размер пособия по безработице в 1 500 рублей и максимальный - в 12 792 рубля (в первые 3 месяца).

С 5 июля вступает в силу закон, который дает послабления осужденным за тяжкие преступления. Они смогут ходатайствовать о переводе в колонию-поселение после отбытия половины срока, а не двух третей, как было прежде.

«При этом указанные нормы коснутся не всех. Осужденным за государственную измену, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, вооруженный мятеж, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, незаконный оборот наркотиков, терроризм, организацию преступного сообщества на послабления рассчитывать не придется», - сообщает «Парламентская газета».

С 15 июля изменится жизнь охотников: вводится госпошлина за документы на охотничье оружие.

За выдачу разрешение на его ношение и использование, на передачу иностранцу для ношения и использования на охоте, на перевозку оружия и патронов нужно будет заплатить 500 рублей. Переоформление перечисленных разрешений обойдется в 250 рублей.