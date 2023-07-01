В Пензе изменились несколько маршрутов общественного транспорта

01.07.2023 | 11:11

В пятницу, 30 июня, в Пензе автобусы большого и малого классов вместимости № 1, 12, 43, 63, 85, 149 временно изменили свой маршрут.

С улицы Луначарского они направляются по улицам Каракозова и Огородной, затем возвращаются к стандартной схеме движения.

Таким путем общественный транспорт будет ходить по 6 июля.

Как пояснили в администрации города, изменение маршрутов связано с проведением аварийно-ремонтных работ на улице Старо-Черкасской.

По новой схеме общественный транспорт направили для его стабильной работы, добавили в пресс-службе мэрии.