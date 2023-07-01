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Общество

В Городище из обмелевшей реки торчат острова, деревья и пни

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В Городище река Юловка обмелела, заросла илом, кустами и травой. Это стало ясно при ее обследовании на участке от русловой плотины до улицы Московской.

Специалисты выяснили: заиленность реки настолько сильная, что на поверхность выходят острова, заторы, завалы деревьев, пни, топляк. Юловку практически заполонили камыш, осока, водоросли и ряска.

«Нарушения функционирования экосистемы пруда приводят к нарушению системы самоочищения, цветению и понижению прозрачности воды», - резюмировали в Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

В связи с этим встал вопрос о расчистке обмелевшей реки от донных отложений, растительности и мусора.

«Протяженность обследуемого участка, предполагаемого к расчистке, составляет примерно 1 км, с шириной русла - от 6 до 67 м. При визуальном обследовании глубина воды в реке составляет от 0,3 до 1,6 м у русловой плотины, толщина илистых отложений - в среднем 0,5 м, местами высота наносов донных отложений - до 1 м», - уточнили в пресс-службе минлесхоза.

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Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
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