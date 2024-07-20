Главный прокурор области примет жителей Городищенского района

20.07.2024 | 13:02

В среду, 24 июля, прокурор Пензенской области Дмитрий Горшков проведет в Городищенском районе личный прием граждан по вопросам защиты их прав.

Встреча с жителями состоится с 11:30 до 12:30 в прокуратуре района по адресу: г. Городище, ул. Комсомольская, 20.

Предварительная запись на прием осуществляется до 22 июля включительно с 9:00 до 18:00 (с перерывом на обед с 13:00 до 13:45) по телефонам: 8(8412)36-80-00 (прокуратура Пензенской области), 8(841-58) 3-31-96, 8(841-58) 3-31-55 (прокуратура Городищенского района), а также непосредственно в кабинете дежурного прокурора прокуратуры области по адресу: г. Пенза, ул. Богданова, д. 7.

На приеме необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.

«Поступившие обращения будут рассмотрены в соответствии с законодательством. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.