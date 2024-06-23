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Общество

Уровень воды в Сердобе превысил привычные значения

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Уровень воды в Сердобе на метр выше привычных летних значений, об этом в официальном телеграм-канале рассказал глава Сердобского района Александр Бедикин.

«Просматривая социальные сети, обратил внимание на оживленное обсуждение вопроса о подъеме воды в реке Сердоба. Действительно, сегодня констатируем увеличение уровня», - отметил он.

Уровень воды в Сердобе превысил привычные значения

По словам Бедикина, это связано с обильными осадками, которые выпали в Саратовской области выше по течению.

«Предпосылок к дальнейшему значительному росту уровня воды нет», - сообщил глава района.

За ситуацией будут продолжать следить.

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Источник — видео и фото из тг-канала Александра Бедикина
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