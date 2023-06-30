На мотокроссе болельщик получил разрыв аорты от волнения за дочь

30.06.2023 | 10:17

На состязаниях по мотокроссу, проходивших в мае в Бековском районе, житель Республики Беларусь так переживал за свою 13-летнюю дочь, боровшуюся за первое место, что потерял сознание.

Мужчину госпитализировали в отделение реанимации и интенсивной терапии Сердобской межрайонной больницы. Компьютерная томография показала аневризму с разрывом аорты с кровотечением в грудную полость.

Состояние пациента стремительно ухудшалось. Давление падало, поддерживать его можно было только дофамином и адреналином в больших дозах, параллельно проводилось переливание плазмы. Ситуация складывалась критическая, поэтому было принято решение о переводе пациента в федеральный кардиоцентр для экстренного хирургического лечения.

Ночью, в 23:30, бригада скорой помощи начала эвакуацию на реанимобиле из Сердобска в Пензу.

«В дороге у пациента два раза останавливалось сердце. Бригада реаниматологов дважды возвращала молодого мужчину с того света. Спустя два часа, проведенных в пути, житель другого государства был на операционном столе», - рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

Бригада кардиохирургов и рентген-хирургов изолировала разорвавшуюся аневризму внутрисосудистым протезом. Сложнейшая операция длилась несколько часов, из которых полтора мужчина находился на аппарате искусственного кровообращения. Во время оперативного вмешательства пациенту потребовалось прямое переливание крови. Донором стал один из оперирующих кардиохирургов.

Послеоперационный период протекал очень тяжело. Пациент в течение трех недель находился на искусственной вентиляции легких.

«Сегодня, несмотря на эпизоды гипотонии и остановки сердечной деятельности, молодой мужчина чувствует себя удовлетворительно, полон сил и планов, которые должны обязательно реализоваться. А его дочь на соревнованиях стала серебряным призером», - завершили рассказ в пресс-службе регионального минздрава.