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Общество

Кузнечанам из Взлетного осталось недолго терпеть неудобства

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В Кузнецке строительство сетей водоснабжения в микрорайоне Взлетном завершится раньше срока, оговоренного в контракте.

Раньше на месте Взлетного располагался аэродром. Сейчас здесь ведется индивидуальное жилищное строительство. К микрорайону подвели электричество и газ. Затем пришел черед проекта подключения территории к водоснабжению.

Проектно-сметная документация на водопровод была разработана в 2022 году. В 2023-м она получила положительное заключение государственной экспертизы. 26 апреля был заключен муниципальный контракт.

Стоимость работ составляет чуть больше 23 миллионов 555 тысяч рублей, из которых 70% - средства бюджета Пензенской области, 30% - деньги из городской казны.

4 мая подрядная организация приступила к делу. Специалистам предстояло проложить 4,6 километра водопроводных сетей диаметром 160 мм, установить 40 колодцев и оборудовать пожарные гидранты.

Из-за прокладки водопровода проезд к домам местных жителей затруднен, однако скоро ситуация изменится к лучшему. Процесс должен быть завершен до 26 июля текущего года. По состоянию на 22 июня уже проложено 4,1 км сетей.

«Осталось выполнить работы по Начальному проезду между улицами Киселева и Хвалынской. Строительство сетей осуществляется с опережением графика. Планируется, что к 10 июля все строительные работы будут завершены, подрядчику останется провести благоустройство», - сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.

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Источник — фото gorodkuzneck.ru
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