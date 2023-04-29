В Пензе начался всероссийский конкурс «Большая перемена»

29.04.2023 | 17:00

В Пензе стартовал четвертый сезон всероссийского молодежного конкурса «Большая перемена». Школьники 5-10-х классов и студенты колледжей проводят кейсовые чемпионаты. Свежие умы региона готовят свои проекты.

«Я хочу организовать фестиваль, посвященный физиологии и психологии человека в разные периоды жизни. На площадке будет восемь станций, каждая - отдельное время жизни, например младенчество или старость», - рассказала участница мероприятия Варвара Сухова.

На каждой из локаций участникам предлагаются разные задания, к примеру, на станции «Детство» - на мелкую моторику, и так далее.

Алисе Чертовой в прошлом году удалось победить в конкурсе с проектом «Терапия: добавьте красок».

«Арт-пространство на базе школьного кабинета, где каждый ученик может пройти и творить. Он может быть записан по просьбе психолога или по собственному желанию. Проект находится на стадии реализации, я на стадии прописывания бюджета, в будущем собираюсь подать на грант», - пояснила координатор команды «Большая игра» в Пензенской области.

Победители «Большой перемены» из 5-7-х классов получают путевку на тур по городам России от Санкт-Петербурга до Владивостока, 8-9-классники могут выиграть 200 тысяч рублей, а лучшим среди 10-классников достанется грант номиналом в 1 миллион рублей для реализации своего проекта.