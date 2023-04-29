Опубликован график работы загсов в майские праздники

29.04.2023 | 15:51

Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области опубликовало расписание работы территориальных отделов ЗАГС на майские праздники.

1 мая - нерабочий праздничный день.

2 мая - во всех загсах выходной, за исключением отдела по государственной регистрации отдельных видов актов гражданского состояния (г. Пенза, ул. Шмидта, 4).

Учреждение будет работать с 9:00 до 18:00.

«8 и 9 мая органы ЗАГС работать не будут», - сообщили в пресс-службе минтруда.