К 9 Мая ветераны ВОВ получат подарки от ЕР и «Волонтеров Победы»

29.04.2023 | 08:30

Как сообщает сайт ER.ru, в России сейчас проживают более 17 000 участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Активисты «Единой России» и «Волонтеров Победы» поздравят их с праздником, вручив подарки и организовав импровизированные парады во дворах.

«Нашим дорогим ветеранам пришлось пройти через все тяготы войны. Несмотря на это, они выстояли и победили. Их опыт, мудрость, их воспоминания мы должны передать нынешним и будущим поколениям. Сегодня у нас есть уникальная возможность лично сказать спасибо героям, которые сохранили для нас мирное небо и отстояли нашу страну», - отметила зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель движения «Волонтеры Победы» Ольга Занко.

Также активисты возложат цветы к мемориалам и братским могилам участников Великой Отечественной войны. Они соберут информацию от ветеранов и за них почтут память сослуживцев.

Кроме того, волонтеры готовы доставить ветеранам письма (написать их могут все желающие) и собираются благоустроить мемориалы, посвященные героям, и воинские захоронения. Активисты партии и «Молодой Гвардии Единой России» запланировали уборку придомовых территорий участников и инвалидов войны и высадку клумб под их окнами.

Секретарь отделения партии «Единая Россия» - губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что в 2023 году партия «Единая Россия» поздравит 131 ветерана, проживающего в регионе.

«Волонтеры проведут традиционную акцию «Подарки ветерану» и вместе с депутатами передадут участникам Великой Отечественной войны продуктовые наборы и цветы, а также «Письма Победы» со словами благодарности, подготовленные пензенскими школьниками.

Кроме этого, партийные активисты организуют акции «Звонок ветерану», «Парад у дома ветерана», «Палисадник Победы», а также помогут ветеранам в быту – помимо благоустройства придомовых территорий, приведут в порядок их жилье.

Особое внимание партия уделяет сохранению исторической памяти: проверяет состояние воинских захоронений, мемориалов, обелисков, после чего благоустраивает, проводит субботники и подключает к восстановлению молодежь», - рассказал Олег Мельниченко.