В Пензе объявили розыск 33-летнего Данилы Ремизова

11.07.2024 | 07:40

Волонтеры и родственники разыскивают 33-летнего жителя Пензы Данилу Андреевича Ремизова. О местонахождении мужчины нет информации с 3 июля.

Пост о начале розыска появился на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте» вечером в среду, 10-го числа.

Согласно ориентировке, рост пропавшего 170 см, телосложение худощавое. У Данилы Ремизова короткие светло-русые волосы и голубые глаза.

В день исчезновения на мужчине были, предположительно, синяя футболка, голубые джинсовые шорты, черные сандалии на липучках. С собой пензенец взял черную поясную сумку.

Всех, кто обладает какими-либо сведениями о местонахождении мужчины, просят позвонить по номеру горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.