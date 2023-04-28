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Общество

Эксперт посоветовала дачникам, что сажать в майские праздники

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Майские праздники многие пензенцы проведут в дачных трудах. О том, какие растения стоит посадить как можно раньше, а с какими следует повременить, рассказала эксперт Союза садоводов России, ландшафтный дизайнер Ольга Воронова.

«В майские праздники желательно засадить весь огород и теплицу, если вы хотите пораньше получить урожай. К длинным выходным надо привезти на дачу всю рассаду и поставить ее на веранде или в другом не очень холодном помещении, а затем начинать поэтапно вскапывать грядки», – посоветовала она в интервью радио Sputnik.

Ольга Воронова посоветовала первыми сажать в грунт самые холодостойкие растения, потому что могут вернуться так называемые черемуховые холода.

«Так что сначала высаживаем морковь, горох, редиску, зелень. В теплицу можно высадить томаты, перец, баклажаны, огурцы. Даже если похолодает на улице, внутри все равно будет плюс», - пояснила эксперт.

Во второй половине майских праздников можно заняться более теплолюбивыми растениями.

«Когда земля прогреется сильнее, можно сажать лук-севок и картошку. Тыкву, кабачки, патиссоны можно высаживать не ранее 9-12 мая. Свеклу и фасоль тоже лучше сажать в эти даты, вместе с капустой. Самыми последними, уже после 15 мая, высаживайте бахчевые культуры, потому что они не перенесут даже нуля градусов. Если вы собираетесь высадить рассаду огурцов и помидоров на улице, я бы тоже посоветовала дождаться 15 мая. Это уже не праздники, а следующие выходные, но зато после этого числа сажать безопаснее. Иначе, если похолодает хотя бы до -1, помидоры и огурцы пропадут: может быть, растение и не померзнет, но будет потом болеть и не даст урожая», - перечислила порядок действий специалист.

Кроме того, она рекомендовала в начале мая защитить от болезней и вредителей яблони, вишни и другие плодовые деревья, чтобы не остаться без урожая.

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