Все счета за ЖКУ доступны пензенцам в одном мобильном приложении

27.04.2023 | 13:18

Компания «Альфа Дом» напоминает всем жителям Пензенской области о необходимости установить мобильное приложение, в котором в режиме «единого окна» можно увидеть все начисления за ЖКУ.

Данные обновляются не менее одного раза в месяц, а по некоторым поставщикам коммунальных услуг, которым предоставили дополнительные функции, они меняются каждый день, что делает информацию еще более актуальной.

Разработчики сервиса сообщают, что все чеки об оплате хранятся в разделе «История оплат». Через приложение можно передавать показания счетчиков любому поставщику коммунальной услуги. Это сэкономит время и упростит задачу.

Администрация сервиса сообщает, что уже в ближайшее время мобильное приложение будет выгружать по некоторым поставщикам цифровой платежный документ. Благодаря этому ресурсоснабжающие организации быстрее перейдут к цифровым платежкам и существенно снизят ежемесячные затраты организаций.

«Альфа Дом» напоминает всем ресурсоснабжающим организациям, управляющим компаниям о необходимости бесплатного подключения к сервису для того, чтобы абоненты получили дополнительные удобства в цифровых ЖКУ.

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