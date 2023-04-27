Водоснабжение в Заводском районе передумали отключать

В четверг, 27 апреля, в Заводском районе Пензы отменили запланированное ранее отключение холодной воды.
Об этом сообщили в ресурсоснабжающей организации.
Там подчеркнули, что водоснабжение абонентов осуществляется в штатном режиме.
Ресурс планировали отключить в связи с обращением ООО СЗ «Термодом-Новин». Застройщик хотел провести работы по присоединению к центральному водоснабжению.
Без воды на 12 часов могли остаться жители 18 улиц: Кулибина, Ударной, Беляева, Леонова, Крупской, Г. Титова, Докучаева, Литейной, Фрунзе, Комсомольской, Гагарина, Шмидта, Воровского, Циолковского, Ленина, Заводское Шоссе, Лазо и ИТР.
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