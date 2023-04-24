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Общество

27 апреля 18 улиц Пензы останутся без воды

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В четверг, 27 апреля, на нескольких улицах областного центра отключат холодное водоснабжение. Ресурса не будет с 8:00 до 20:00.

Отключение будет произведено на основании обращения ООО СЗ «Термодом-Новин» в связи с проведением работ по технологическому присоединению к централизованной системе водоснабжения вводимых в эксплуатацию многоквартирных домов на улицах Гагарина, Шмидта, Крупской, 9 Января.

Без воды на 12 часов останутся жители Кулибина, Ударной, Беляева, Леонова, Крупской, Г. Титова, Докучаева, Литейной, Фрунзе, Комсомольской, Гагарина, Шмидта, Воровского, Циолковского, Ленина, Заводское Шоссе, Лазо и ИТР.

На период отключения будет организован подвоз технической воды в социально значимые объекты и по заявкам управляющих компаний.

«Обращаем внимание на то, что после включения водоснабжения потребуется время на заполнение распределительной сети ресурсом, поэтому в первые часы напор воды может быть снижен. Кроме того, как показывает практика, вечером накануне отключения многие жители стараются запасти воду впрок, что в свою очередь также влияет на снижение давления в распределительной сети и ведет к уменьшению напора. В связи с этим рекомендуем производить запас воды в дневное время заранее», - обратились к пензенцам в Горводоканале.

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