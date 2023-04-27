Владельцам электросамокатов хотят запретить езду без госномера

27.04.2023 | 10:29

Владельцам средств индивидуальной мобильности (СИМ), к которым относятся и электросамокаты, возможно, придется регистрировать свой двухколесный транспорт и получать номер на него.

Соответствующие поправки к закону разработали депутаты Госдумы. Сейчас их отправили на отзыв в правительство.

«Также парламентарии подготовили изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), предполагающие ужесточение ответственности за нарушения ПДД водителями СИМ», - пишут «Известия».

Согласно поправкам, владелец СИМ в течение 10 дней после покупки должен будет поставить его на учет. Для этого планируется использовать портал госуслуг, посещать подразделение Госавтоинспекции не придется.

После завершения процедуры СИМ присвоят государственный регистрационный номер, который владелец обязан разместить на нем. Если конструкция не позволяет сделать это, то эксплуатацию такого средства и в пешеходных зонах, и на дорогах общего пользования запретят.

По мнению депутатов, регистрационный номер на СИМ выполнит две задачи: по нему можно идентифицировать участника дорожного движения, а также осуществлять фотовидеофиксацию нарушений ПДД.

Также планируется увеличить штрафы за нарушение правил водителями СИМ. Так, за управление незарегистрированным средством владелец может лишиться 500-800 рублей, а при повторном нарушении - уже 5 000.

Те же 5 000 рублей придется заплатить за оставление места ДТП и за «пьяную езду». При повторном случае управлении СИМ в нетрезвом виде нарушителя могут арестовать на 10-15 суток.

«Езда по пешеходным дорожкам, тротуарам и пешеходным зонам в нарушение ПДД, а также там, где это запрещено соответствующими дорожными знаками, обойдется в 2 000 рублей. Проезд на красный свет - в 1 000 рублей (при повторном нарушении штраф состоит 5 000 рублей). Водителей СИМ, которые в нарушение ПДД не предоставили преимущество в движении пешеходам или велосипедистам, намечено штрафовать на 1 500-2 500 рублей», - перечислили «Известия».