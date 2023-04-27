В Пензе врач рассказала, чего не стоит есть во время поллиноза

27.04.2023 | 18:58

С приходом весны пензенцы становятся более чувствительными. Речь не столько об эмоциональном состоянии, сколько о физическом. Слезотечение, кожный зуд, чихание - все это признаки не простуды, а поллиноза. От сезонного аллергического заболевания, связанного с реакцией организма на пыльцу растений, страдают как взрослые, так и дети.

Врач Елена Фадеева работает с маленькими пациентами. Их с каждым годом становится все больше. Если не придерживаться специфической иммунотерапии, ситуация может ухудшиться.

«Это развитие бронхиальной астмы, которая сопровождается удушьем, приступообразным навязчивым кашлем, свистящим, хрипящим дыханием. Возможно даже поражение нервной системы и желудочно-кишечного тракта», - предупредила аллерголог-иммунолог Елена Фадеева.

Не только пыльца деревьев, таких как береза, ольха, дуб, лещина, способна ухудшить самочувствие - цветение луговых сорных трав также доставляет серьезный дискомфорт чувствительным натурам.

«У детей, у которых выявлена пыльцевая аллергия на деревья, возможно развитие перекрестных реакций на пищевые продукты. Наиболее распространенные - яблоки, груши, орехи, все косточковые (слива, абрикосы, черешня, вишня). Поэтому рекомендуется, особенно в период цветения, убирать эти продукты из питания», - рассказала Елена Фадеева.

Родителям необходимо объяснить ребенку, как действовать в случае резкого ухудшения состояния, к примеру, во время прогулки. Антигистаминные препараты должны быть под рукой, ведь аллергические реакции, например отек Квинке, проявляются молниеносно и дорога каждая минута.