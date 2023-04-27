Пензячки могут прийти в храм на праздник всех женщин-христианок

27.04.2023 | 16:27

Ровно через две недели после Пасхи (в 2023 году это 30 апреля) православная церковь отмечает праздник всех женщин-христианок.

В этот день особо почитают святых жен-мироносиц. Так называют женщин, которые утром в первый день после субботы пришли ко гробу воскресшего Иисуса Христа с ароматами и благовониями (миром) для ритуального умащения тела. Символ самоотверженного служения, они сопровождали Христа повсюду, не оставили его и во время страданий.

По случаю праздника в ночь с 29 на 30 апреля митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершит литургию в Воскресенском храме при Пензенском епархиальном управлении.

Все желающие могут прийти на нее к полуночи, уточнили в информационном отделе епархии.

В прошлом году дата совпала с Днем Победы. Воспитанники воскресной школы Покровского архиерейского собора, хор и Центр казачьей культуры подготовили праздник. Организаторы пригласили детей войны и участников Великой Отечественной. Собрались тогда и юные прихожане.