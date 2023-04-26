В Кузнецке имена погибших на СВО появились у каждого дерева на аллее

26.04.2023 | 21:30

В Кузнецке в честь земляков, погибших во время специальной военной операции (СВО) на Украине, высадили аллею памяти.

Занимались этим ученики девятых классов школы № 6. Теперь она носит имя кузнечан – защитников Донбасса.

О мероприятии на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Сергей Златогорский. Он объяснил, что у каждого саженца установили именную табличку.

«Это очень важная и нужная инициатива», - подчеркнул Златогорский.

Сейчас в стране проходит традиционная акция «Сад памяти». Граждане высаживают деревья не только в честь участников Великой Отечественной войны, но и в честь погибших во время СВО в Украине.

Впрочем, в Пензенской области подобная аллея пока появилась только в Кузнецке.