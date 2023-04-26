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Общество

Опубликован график работы поликлиник в майские праздники

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Министерство здравоохранения Пензенской области опубликовало график работы медицинских организаций с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая.

Специализированная медицинская помощь в круглосуточных стационарах будет оказываться в полном объеме без перерыва и выходных дней. Изменения не коснутся и работы службы скорой медицинской помощи.

В поликлиниках участковых больниц 29 апреля и 6 мая помощь будет оказываться по режиму субботы. 8 мая с 8:00 до 14:00 будут работать кабинеты неотложной медицинской помощи, в том числе по выписке лекарственных средств, выдаче листков нетрудоспособности. В этот же день будет оказываться неотложная помощь на дому по вызовам, принятым с 8:00 до 12:00. 30 апреля, 1, 7 и 9 мая поликлиники участковых больниц не работают.

Поликлиники районных и межрайонных больниц, ГБУЗ «Городская поликлиника» и ГБУЗ «Городская детская поликлиника» работают все дни. 29 апреля и 6 мая - по субботнему режиму, а 30 апреля, 1, 7, 8 и 9 мая с 8:00 до 14:00 будут функционировать кабинеты неотложной помощи и обслуживаться вызовы на дому, принятые с 8:00 до 12:00.

Женские консультации будут принимать пациентов 6 и 8 мая по обычному графику.

Подробнее ознакомиться с графиками работы медицинских организаций можно на сайтах соответствующих лечебных учреждений.

Контакт-центры на базе единого телефонного номера 122 будут работать в следующем режиме:

- цифры 3 и 4 (обслуживание взрослого и детского населения Пензы соответственно) работают ежедневно с 8:00 до 14:00, в том числе с 8:00 до 12:00 принимают вызовы на дом;

- цифра 5 - (для жителей Пензенской области) 29 апреля, 6, 8 мая работает с 8:00 до 14:00, в том числе с 8:00 до 12:00 - прием вызовов на дом для всех медицинских организаций. 30 апреля, 1, 7 и 9 мая - с 8:00 до 14:00, в том числе с 8:00 до 12:00 - прием вызовов на дом для медицинских организаций с численностью прикрепленного населения от 20 тысяч человек;

- цифры 6 (информация по коронавирусу) и 7 (результаты ПЦР-тестирования) работают ежедневно с 8:00 до 14:00.

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